60 Anos de Assistência Médica a Países Estrangeiros, e Um Novo Capítulo da Amizade entre a China e Cabo Verde

Em 4 de julho de 2023, a Embaixada da China em Cabo Verde e o Ministério da Saúde de Cabo Verde realizaram no Palácio do Governo, o ato de comemoração do 60º aniversário do envio de equipas médicas chinesas ao exterior e o 39º aniversário do envio da equipa médica chinesa a Cabo Verde.

Embaixador da China, a Ministra da Saúde, Dra. Filomena Gonçalves, o Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional, Dr. Armindo Luz, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Dra. Miryan Vieira, representantes do corpo diplomático, a 20ª equipa médica chinesa em Cabo Verde, representantes da comunidade chinesa e das instituições chinesa em Cabo Verde participaram do evento.

Durante o evento, a Dra. Filomena Gonçalves, Ministra da Saúde,em nome do Governo de Cabo Verdeentregou certificados honorários aos médicos membros e à 20ª equipa médicachinesa, e como Embaixador tive a honra de receber o certificado em representação das equipas médicas anteriores seguidos de forte aplausos que ressoaram pela platéia, como forma de expressar os sinceros agradecimentos e elevado respeito à equipe médica chinesa e os médicos que dela fazem partepor seu trabalho árduo e dedicação, em um tom harmonioso repleto de emoções por parte de todos os convidados.Sendo esta a maior apreçiação pelo trabalho da equipe médica por parte do governo e do povo cabo-verdiano, e também a melhor avaliação da cooperação amigável entre a China e Cabo Verde um exemplo do contínuo aprofundamento da amizade entre os dois países.

Este ano marca o 60º aniversário do envio de equipas médicaschinesas ao exterior. Em 1963, sessenta anos atrás, a China enviou a sua primeira equipa médica para a Argélia,abrindo um capítulo glorioso da assistência médica da China para países estrangeiros. Nos últimos 60 anos, a China teria enviado 30.000 membros de equipas médicas para 76 países e regiões da África, Ásia, América, Europa e Oceania, diagnosticando e tratando mais de 290 milhões de pacientes, recebendo fortes elogiospor parte da comunidade internacional. Após o surgimento da covid-19, a China enviou rapidamente 37 equipas de especialistas antiepidêmicos para 34 países, levando valiosas experiências, planos e materiais de prevenção da pandemia. Por outro lado, a China tem continuado a enviar equipas médicas para países com necessidades, cooperando com 46 hospitais em 41 países e oferecendo consultas e cirurgias gratuitas de catarata para restauração de visão e de doenças cardíacas em mais de 30 países.

Atualmente, as equipas médicas chinesas estão a trabalhar em 115 postos de saúde em 56 países ao redor do mundo, sendo a equipa médica chinesaem Cabo Verde umadelas. A China tem enviado regularmente equipas médicas para Cabo Verde desde 1984. Nos últimos 39 anos, enviamosquase 200 profissionais em um total de 20 equipas, selecionados preferencialmente pela Comissão Provincial de Saúde de Sichuan, e cobrindo os principais departamentoscomo cuidados intensivos, anestesiologia, ortopedia, cirurgia, obstetrícia e ginecologia, neurocirurgia, acupuntura e moxaterapia da medicina tradicional chinesa.Trabalhando no Hospital Agostinho Neto da Praia, os médicos chineses têm sempre em mente a grande responsabilidade dada pelo país, levam adiante o espírito humanitário, servindo ao povo cabo-verdianocom toda a sua boa vontade, promovendo o desenvolvimento dos cuidados de saúde em Cabo Verde ao mesmo tempo a amizade entre os dois países. Vale a pena ressaltar que, durante o período da pandemia, a equipa médica chinesa levaram a cabo as suas funções, uniram-se aos profissionais de saúde cabo-verdianos para combater a pandemia e escreveu um capítulo sublime de amor e amizade sem fronteiras entre a China e Cabo Verde.

Após assumir o cargo como Embaixador da China em Cabo Verde, conheci a 19ª e a 20ª equipa médica chinesa no país. Que para além de colegas nos tornamosamigos. Visitei o local onde a equipa médica está estacionada, o hospital onde trabalha e locais de consuiltas gratuitas, em um contacto mais aprofundado com os médicos membros da equipa, conheci pessoalmente as excelentes habilidades médicas da equipa, a boa ética médica do médicos, e a verdadeira amizade deles para com o povo cabo-verdiano.Desde a sua chegada aqui na Praia, todos os membros da 20ª equipa médica chinesa desempenharam as suas funções com alto senso de responsabilidade e missão, e praticaram o espírito das equipas médicas chinesas proposto pelo nosso Presidente Xi Jinping, com ações concretas, que são "ter um espírito sem medo das adversidades, que está disposto a contribuir, salva vidas, curar os feridos e a amar sem limites". A equipa por seu turno ajudou a estabelecer a primeira Unidade de Cuidados Intensivos em Cabo Verde, realizou ativamente trabalhos de diagnóstico e tratamento e intercâmbios acadêmicos, doou equipamentos médicos e outros materiais e visitou muitas cidades e regiões de Cabo Verde para consultas gratuitas à população, o que foi altamente reconhecido e elogiado pelo Governo e povo cabo-verdiano.

Em 9 de Fevereiro de 2023, o nosso presidente Xi Jinping apontou na carta em resposta aos membros da equipa médica chinesa na República Centro-Africana, que "o povo chinês ama a paz e valoriza a vida, e a assistência médica aos países estrangeiros é um exemplo nítido".A China é amiga e eterna parceira da África. O envio de equipas médicas chinesas ao exterior começou com a África, e as principais áreas de cooperação também estão na África, o que incorpora totalmente o conceito de sinceridade, efetividade,afinidade e boa fé nas relações da China com a África. O 60º aniversário será um novo ponto de partida para a nova jornada. Vamos trabalhar juntos neste novo ponto de partida histórico, para promover cada vez mais a cooperação na área da saúde China-África e China-Cabo Verde, e continuar a escrever novos capítulos da amizade entre os povos da China, África e Cabo Verde, contribuindo para a construção de uma comunidade forte e saudável para a humanidade!