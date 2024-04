Cabo Verde. Pequeno arquipélago, grande país!

São anos de dedicação e esforço à grande causa de luta contra o paludismo.

Esse passado de saúde pública, em que tudo parecia impossível, com uma doença de impacto devastador nas famílias, nas comunidades e na sociedade, impôs um sistema nacional de saúde resiliente, mobilizador e amplamente participado; com respostas dos mais diversos decisores, sectores de vida e esferas de forte cooperação e coordenação interna e internacional.

Do incansável engajamento de todos, persistente compromisso político, investimentos acelerados e mais inovadores, na prevenção e no controlo, com o arranque de 2024, cabo verde é certificado como país que venceu o paludismo.

Por tudo, um merecido elogio, aplausos aos cabo-verdianos!

Para continuarmos os caminhos dos grandes desafios, é também indispensável continuar medidas e boas práticas / para a prevenção e combate à doença do paludismo.

Para assim cabo verde continuar a ser aplaudido: pelo progresso, pela seriedade e empenhamento de todos.

“25 de Abril -Dia Mundial contra o Paludismo.”

Ministério da Saúde de Cabo Verde.

´SAÚDE – UM DEDICADO ESFORÇO PARA UNIR CABO VERDE, SEMPRE!`