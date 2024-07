Consultório Solidário de Saúde Infantil atende 3700 crianças no primeiro ano de atividade

​Consultório Solidário de Saúde Infantil (CSSI), inaugurado em abril de 2023, no Centro Comunitário de Chã de Matias, atendeu 3700 crianças na ilha do Sal, sendo que mais de 50 por cento tem menos de 6 anos, provenientes, na maioria das vezes, de famílias mais carenciadas dos grupos 1 e 2 do cadastro social.

Este projeto é impulsionado por RIU Hotels & Resorts em colaboração com a ONG África Avanza e a Fundação Des-Bem, alinhado com a nova política de Responsabilidade Social e Corporativa da empresa – Proudly Committed – conforme o primeiro pilar Comunidade e Destinos Sustentáveis, tendo como objetivo principal prestar cuidados de saúde permanente e gratuita a crianças entre os 0 aos 13 anos.

A responsável pelo CSSI é a médica cabo-verdiana Manuela Santos Lima, com o apoio permanente de um comité de especialistas voluntários composto por quatro pediatras espanhóis. A doutora Manuela Lima ressalta que “a equipa do consultório está motivada e satisfeita porque os resultados alcançados são excelentes, demonstrando que o Consultório Solidário de Saúde Infantil é um projeto social de qualidade, oportuno e bem estruturado, que complementa com grande eficácia as estruturas de saúde pública na ilha do Sal”.

Os diagnósticos mais frequentes estão ligados a problemas respiratórios (24%), doenças infeciosas e parasitárias (21%) e alterações dermatológicas (20%).

Além do atendimento médico, a clínica também oferece a possibilidade de que os pacientes que necessitam de cirurgia ou tratamento especializado sejam encaminhados para as missões do programa “Médicos Solidários para Cabo Verde”, organizadas pela Associação Africa Avanza, outro projeto em que o RIU está envolvido desde 2014. Durante o primeiro ano, duas das cinco missões cirúrgicas da Africa Avanza na ilha do Sal foram de cirurgia pediátrica e otorrinolaringologia pediátrica, tendo sido realizadas 61 cirurgias para crianças diagnosticadas no CSSI, o que permitiu resolver completamente alguns dos problemas diagnosticados.

O consultório foi inaugurado em 20 de abril e contou, desde o início, com o apoio do Ministério da Saúde, representado pela Ministra da Saúde, Dra. Filomena Gonçalves, que presidiu a cerimônia, juntamente com Joan Trian, membro do Conselho Diretivo de RIU. Joan Trian destacou, na ocasião, que o consultório é um exemplo de que a colaboração público-privada é uma via de desenvolvimento que tem um impacto positivo no bem-estar da comunidade.

Além do atendimento médico o consultório está equipado com um avançado software de gestão que inclui o historial clínico eletrónico dos pacientes para registo e acompanhamento.

Esta iniciativa está prevista para ser replicada na ilha da Boa Vista. A contribuição do RIU para este projeto é baseada na estratégia Proudly Committed, com o propósito de ampliar o seu investimento social em todos os locais em que atua, equilibrando a sua presença comercial com a sua participação no desenvolvimento local.

______________________________________________________________

Estratégia

Proudly Committed

A nova estratégia de sustentabilidade do RIU Hotels&Resorts coloca a sustentabilidade no centro de todas as suas decisões, com o objetivo de garantir que o impacto da sua atividade, tanto na sociedade onde a desenvolve quanto nos ecossistemas, seja o mais positivo possível em todos os locais em que atua.

A estratégia Proudly Committed é acompanhada por uma campanha de comunicação global com o mesmo nome, na qual a Dra. Manuela Lima, responsável pela CSSI, é a protagonista.

Proudly Committed representa um antes e um depois para o RIU, pensada para um percurso de três anos (2024-2026) e estabelece objetivos ambiciosos, concretos e mensuráveis em cada um dos seus pilares: Comunidade e Destinos Sustentáveis, Meio Ambiente, Pessoas e Transparência:

1. Comunidade e Destinos Sustentáveis,que tem o como objetivo continuar a contribuir para a prosperidade das comunidades onde o RIU opera. O objetivo para 2026 é que 100% dos destinos tenham um projeto de referência.

2. Meio Ambiente, procurar ter uma pegada mínima no ambiente. O objetivo é ir para um modelo de negócio cada vez mais circular e ter um projeto emblemático de biodiversidade por destino.

3. Pessoas continuar a potencializar o talento e a formação, colocando as pessoas no centro da empresa, fomentando as oportunidades de carreira dos colaboradores para que o seu trabalho funcione como uma alavanca para uma vida profissional e pessoal mais satisfatória.

4. Transparência é o pilar que serve para verificar o cumprimento, sobretudo através da certificação dos hotéis. O objetivo é que 100% da oferta RIU esteja certificada em sustentabilidade.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1180 de 10 de Julho de 2024.