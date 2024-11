RIU promove iniciativas educativas em Cabo Verde

No início deste ano escolar, algumas escolas foram recebidas nos Hotéis RIU nas ilhas do Sal e da Boa Vista, onde foi possível dar a conhecer às crianças, a dinâmica da vida de um hotel e aproximá-las da realidade de um setor fundamental nas suas ilhas. Ainda, no âmbito da estratégia de responsabilidade social Proudly Committed em Cabo Verde, foi realizada a inauguração das obras de requalificação da Escola Básica Maria Francisca Ascensão na ilha da Boa Vista.

RIU Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1200 de 27 de Novembro de 2024.

