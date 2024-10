O Programa Maio 2025 está a dotar a ilha de um conjunto de planos para não ficar dependente apenas de um turismo mais massivo em que a comunidade não se sinta integrada e beneficiada

A ADPM Mértola está presente em Cabo Verde há 25 anos, colaborando nas ilhas de Santo Antão, Brava e São Nicolau em projectos centrados na capacitação dessas comunidades e na promoção dos seus recursos endógenos. É neste contexto que surgiu, em 2021, o programa “Maio 2025” cujo término está previsto para o final deste ano, prolongando-se, entretanto, por mais três meses para os relatórios finais. Nesta entrevista, o presidente da ADPM, Jorge Reves, faz um pré-balanço das actividades desenvolvidas até agora cuja palavra-chave é turismo-sustentável. “O processo de desenvolvimento do turismo no Maio deve ser sustentável, acessível a todos, mas que de alguma forma evidencie esta procura ligada à sustentabilidade, ligado à cultura, ligado à segurança, ligado à tranquilidade”, acrescentando que pode até ter uma gama média-alta, uma gama que procure um turismo com charme e com qualidade. Financiado pela União Europeia, o programa “Maio 2025” é coordenado pela Câmara Municipal do Maio. A ADPM Mértola é uma das entidades que se encontra a dinamizar e a gerir o projecto no local. A rede é constituída ainda pelo Instituto Marquês do Valle Flor (IMVF) e pela Fundação Maio Biodiversidade (FMB).

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1192 de 2 de Outubro de 2024.

