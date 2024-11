Programa Bem Me quer

À medida que as empresas evoluem, quer em número de colaboradores, quer em sofisticação, torna-se imperativo olhar para diferentes aspetos do seu funcionamento. O sucesso já não se mede apenas pelos produtos vendidos ou serviços prestados. Avalia-se, cada vez mais, pelo impacto que a empresa tem nos seus colaboradores e na comunidade circundante. Aspetos como a saúde e o bem-estar, formação e desenvolvimento contínuos para as diversas temáticas, equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, entre outros, são progressivamente mais valorizados pelos próprios colaboradores. Por sua vez, esta valorização torna as empresas mais atrativas no momento da escolha de carreira, criando um ciclo positivo que beneficia todas as partes envolvidas e a sociedade em geral.

