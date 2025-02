BCN inaugura agência em Sucupira

Na passada sexta-feira, dia 14 de fevereiro, o BCN – Banco Caboverdiano de Negócios, S.A., o único banco privado com 100% de capital nacional a operar em Cabo Verde, inaugurou a sua nova agência na Cidade da Praia, no Centro Comercial “Shopping Cidades" localizada em Sucupira, um dos pontos mais dinâmicos e emblemáticos da capital cabo-verdiana.

A cerimónia de inauguração foi presidida pelo Sr. Ministro da Promoção de Investimento e Fomento Empresarial, Dr. Eurico Monteiro e contou ainda com a honrosa presença do Vereador da Câmara Municipal da Praia, o Dr. Fernando Pinto, representantes de entidades públicas e privadas, clientes, membros da administração, acionistas e a equipa do BCN.

A inauguração desta nova agência reafirma o compromisso do BCN em estar cada vez mais próximo dos seus clientes, disponibilizando soluções financeiras inovadoras que contribuem para o crescimento económico e social de Cabo Verde.

Esta expansão integra um processo contínuo de modernização e uniformização da rede de agências do banco.

A nova agência já está aberta ao público, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 15h30 e, adicionalmente, aos sábados, das 08h00 às 12h30.

Convidamos a todos a visitar a nova Agência BCN Sucupira e a aproveitar os serviços e benefícios que o BCN tem a oferecer.

Aguardamos a sua visita.