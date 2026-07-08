​Ao Povo de Cabo Verde – no Arquipélago e em todo o mundo

Há momentos no desporto que ficam connosco para sempre. Ver Cabo Verde competir no Mundial foi um desses momentos para mim, para a nossa empresa e para todos na Capelli Sport.

Quando iniciámos esta parceria, acreditávamos nos jogadores, na Federação e no futuro do futebol cabo-verdiano. O que não poderíamos ter imaginado plenamente era o extraordinário orgulho, a paixão e a união do povo cabo-verdiano, tanto nas dez ilhas como em toda a diáspora espalhada pelo mundo.

Obrigado por nos terem recebido de braços abertos.

Cada jogo recordou ao mundo que a grandeza não se mede pela dimensão de um país, mas pela grandeza do seu coração. Milhões de pessoas viram a vossa seleção competir com coragem, dignidade e convicção. Aqueles que tivemos o privilégio de estar ao vosso lado vivemos algo ainda mais especial: o amor inabalável que os cabo-verdianos sentem uns pelos outros e pela sua pátria.

Sinto-me profundamente honrado por a Capelli Sport ter feito parte desta jornada histórica.

Este Mundial não representa o fim da nossa história em conjunto. É apenas o começo. Em nome de toda a equipa da Capelli Sport, obrigado pela vossa confiança, pela vossa amizade e por acreditarem em nós.

Parabéns por fazerem história.

Muitu obrigadu, Cabo Verde. Nôs stâ djuntu.

Com gratidão e profundo respeito,

George Altirs

Fundador e CEO

Capelli Sport