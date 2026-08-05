COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES - Deliberação n.º 01/Eleição Presidencial/2026 - CALENDÁRIO ELEITORAL

A Comissão Nacional de Eleições (CNE), ao abrigo do disposto no art.º 19.º, n.ºs 1 e 2 do Código Eleitoral (CE), elaborou e aprovouo presente Calendário Eleitoral referente à Eleição do Presidente da República marcada para o próximo dia 15 de novembro de 2026.

Caderno CNE - Calendário Eleição Presidencial by Expresso das Ilhas Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1288 de 05 de Agosto de 2026.

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