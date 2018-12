InSulada lança quizz sobre Funaná

Pequena empresa ligada ao sector da música, a InSulada faz hoje, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, a apresentação do Music Trivia Funana, um jogo de perguntas-respostas sobre o género musical Funaná.

Qual a origem do nome "funaná"? Que instrumentos eram/são usados no funaná tradicional e acústico? Quem esteve na origem da transição do funaná acústico para o eletrónico? Estas podem ser o tipo de perguntas que estarão nos cartões do quizz sobre esse género musical originário da ilha de Santiago.

A InSulada - etiqueta que se propõe trabalhar o universo musical, assente na música alternativa cabo verdiana - está a apostar numa forma alternativa de divulgar a história e outros elementos ligados ao funaná e para isso resolveu apostar num quizz onde as perguntas e respostas do jogo giram á volta deste género musicla.

" Estamos a começar pelo funaná mas, a ideia é continuar com outros géneros. A seguir será a morna e, se correr bem, continuaremos com outros géneros", diz Paulo Lobo Linhares, proprietário da label InSulada.

O Music Trivia Funana, a ser apresentado hoje num evento especial, traz numa pequena caixa 50 cartões, cada um com uma pergunta e três opções de resposta, sendo apenas uma delas a correcta. O quizz foi criado pelo próprio produtor, com apoio de alguns amigos com conhecimentos aprofundados de música cabo-verdiana, e impresso por uma gráfica local. Com um custo de produção a rondar os 200 mil escudos, o preço de cada unidade do jogo ainda não está totalmente fechado mas deverá andar à volta dos 800 escudos.

" Queremos proporcionar diversão mas, o jogo é sobretudo muito pedagógico. Quem jogar vai aprender muito sobre funaná", garante Linhares que não descarta, para já, a hipótese de encetar parcerias com estabelecimentos nocturnos na criação de noites de quizz, como há muito já é moda em outros países.