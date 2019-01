Cinema de São Jorge acolhe nova antestreia do filme “Os Dois Irmãos”

Um ano depois da primeira apresentação, na Praia, o filme “Os Dois Irmãos”, baseado no romance com o mesmo nome do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, terá nova antestreia, agora em Lisboa, no dia 16 de Janeiro, às 21:30, no Cinema de São Jorge.

O filme “Os dois Irmãos”, realizado por Francisco Manso, tendo por base o romance homónimo de Germano Almeida (prémio Camões 2018), foi feito em co-produção entre Portugal e Cabo Verde, com o apoio do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde e produção da Take 2000. Trata-se de um filme rodado exclusivamente com actores e uma maioria de técnicos de Cabo Verde e contando com a participação especial de Bitori Nha Bibinha, grande nome do funaná, que está também na banda sonora do filme, juntamente com as Batucadeiras do Terrero de Orgãos e Luís Cília. A nível de circuitos de festivais, conta-se uma passagem pelo Festival Internacional de Cinema de Montréal, a participação no Festival Caminhos do Cinema Português e um convite para o Toronto Black Film Festival, a realizar-se em Fevereiro. A antestreia do filme contará, segundo uma nota da organização, com a presença de entidades de Cabo Verde e Portugal.

