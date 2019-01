Prazo para inscrições na AME 2019 prorrogado

O número de candidatura internacionais para a edição do Atlantic Music Expo deste ano duplicou, em relação ao ano passado, faz saber a organização do evento que prorrogou o prazo para candidaturas nacionais.

São já 80 as candidaturas de artistas e grupos nacionais submetidas para participação na AME 2019. Entretanto, e conforme comunicação da organização do evento, os processos apresentados encontra-se quase todos eles incompletos pelo que foi decidido o alargamento no prazo de candidaturas, que fechava a 31 de Dezembro, até 25 de Janeiro de modo a permitir aos candidatos, no país e na diáspora, completarem os seus dossiers e terem assim chances de serem seleccionados pelo júri nacional.

Quanto às candidaturas internacionais, conforme a organização, este ano deram entrada o dobro de inscrições em relação à edição de 2018, também ela muito concorrida. O júri internacional já está a proceder á avaliação e selecção dos artistas e grupos que se poderão apresentar de 8 a 11 de Abril na Cidade da Praia.

A Associação Cabo Verde Cultural, constituído por 10 produtores nacionais e que assumiu a organização do AME a partir da edição de 2018, garante que os trabalhos de produção “já estão de vento em popa”.

A edição de 2018, a primeira organizada pela associação representada pelo produtor Augusto Veiga, teve um orçamento de 16 mil contos e estava prevista a participação de mais de 200 artistas e cerca de 30 jornalistas de diferentes países, entre outros participantes, perfazendo um total de cerca de 350 delegados.

A nível nacional, esta foi a edição em que participaram Djocy Santos, Bob Mascarenhas, Débora Paris, Romeu di Lurdes, Dani Santoz, Puto Makina, DJ Fat Boy, Osmar, Projecto Sarabudja, Mamadou Sulabanku e Rosa Mestre.