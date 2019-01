Recomendação para ouvir: Ângela d´Praia Branca – a música a celebrar a vida

​Será desnecessário falar na qualidade da voz de Desiree Fernandes.

Muito bem … mistura a e uma doçura que nas primeiras notas não imaginamos aparecer…só que se torna uma constante ao longo da música ou temas que aborda.

Tem claramente a marca da pincelada profissional que ganhou em shows, espectáculos musicais em que desde muito cedo começou a participar, só que consegue uma das coisas mais preciosas de uma cantora: nunca deixa escapar a alma, canta com paixão (principalmente pela cultura dos pais, relembrando que Desiree é descendente das ilhas de Santiago e S.Nicolau, que também lhe acrescenta uma certa graça no crioulo muito específico, com o qual c(o)anta os seus temas.

Pois, Desiree, depois de singles que lançou nos últimos dois anos, preparando saltos maiores, lançou um single muito especial: “Ângela d’Praia Branca”.

Como disse, foi mais um single que Desiree lançou. Contudo o seu significado diferencia-o dos outros – um pormenor que se torna o acto de amor maior e a carga emocional deste bonito momento – Ângela, a avó de Desiree, completou 100 anos. Durante parte destes anos, Desiree teve e continua a ter o privilégio de acompanhar, aproveitar, e carinhosamente ir aprendendo e vivendo com uma das suas referências de vida: a Ângela d´Praia Branca.

Para celebrar todos estes momentos, e agradecer à avó por tudo o que foi recebendo…mesmo quando a avó nem sequer sentia que o estava a fazer…era tudo natural… Desiree fez nascer uma música – bela composição que com muito amor, brindou os 100 anos de Ângela.

Os arranjos musicais estiveram com Kim Alves.

Não será este também um dos papeis primeiros da música, o de agradecer, estar sempre ligado a ambientes de gratidão. Assim, fica aqui o bonito exemplo de Desiree, a menina que foi buscar ao mar da Praia Branca, os murmúrios para juntar a sua doce voz e dizer à avó quanto a ama.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 893 de 9 de Janeiro de 2019.