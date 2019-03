“Nôs Morna” de Cremilda Medina nomeada na 7ª edição do IPMA

O tema “Nôs Morna” de Cremilda Medina em dueto com Tito Paris editado em Outubro do ano passado está nomeado em duas categorias nos International Portuguese Music Awards (IPMA).

Este primeiro single do segundo trabalho discográfico de Cremilda Medina está nomeada nas categorias de “Music Video Of The Year” e “World Music”.

“Nôs Morna” é uma homenagem especial e sentida à Morna, no momento em que Cabo Verde aguarda a classificação da Morna como Património Imaterial da Unesco.

É o terceiro ano consecutivo que Cremilda Medina é nomeada para estes prémios internacionais. Em 2017 esteve nomeada com a Morna “Raio de Sol” para “Music Video Of The Year”, e no ano passado esteve nomeada e venceu o award de “World Music” com o tema “Divôrce Um’ Ca Ta Sená”, do seu álbum “Folclore” editado em 2017.

Outro artista Cabo-veridiano que se encontra nomeado nos IMPA deste ano é Roy Job, com três nomeações para “World Music”, “Pop” e “Song Of The Year”, assim como a cantora Assol Garcia que aparece nomeada na categoria de “World Music”.

Este ano a gala de entrega dos prémios realiza-se no dia 18 de Maio no Zeiterion Theatre em New Bedford nos Estado Unidos.