Djam Neguin apresenta “Boi di Cara Preta & Outras Storiações”

O artista Djam Neguin apresenta este sábado, 6, na Cidade da Praia um concerto-teatro infantil intitulado “Boi di Cara Preta & Outras Storiações”.

Este evento, conforme o artista, terá um repertório muito "mimoso", que promete divertir os mais pequenos. Neste espectáculo, agendado para as 17 horas, no Centro Cultural Brasil Cabo Verde (CCB-CV), o artista estará acompanhado do guitarrista Elias Gomes. Juntos, pretendem fazer o público viajar por músicas e histórias cantadas.

Djam Neguin pretende reviver o gosto pelo canto popular, pela contação de histórias e brincadeiras com canções.

Este espectáculo surge na sequência do lançamento do single “Boi Di Cara Preta”, o segundo tema do EP Kriolography, lançado no ano passado (2018).

A faixa é uma recriação da música popular infantil “Boi Di Cara Preta”, que agora conhece uma versão em funaná.

O artista, que foi nomeado Embaixador Nacional “Menos Álcool, Mais Vida”, estará na sétima edição do Atlantic Music Expo (AME), que acontece de 8 a 11 deste mês, na Cidade da Praia.

A sua actuação no palco do AME é no dia 9, às 18:30. Ainda durante este mês, em que se celebra o mês da Dança, o artista fará a estreia de dois espectáculos da sua companhia Djam Projetcs: “ La Mancha”, no dia 18, e “Nós, Pessoa”, no dia 29.