Ary Morais nos festivais de verão na Noruega

O músico cabo-verdiano Ary Morais vai actuar nos festivais de verão na Noruega, país onde reside.

A primeira actuação do artista acontece esta sexta-feira, 24, na Noite de Cultura em Drammen e no sábado, 25, no Festival da Música em Jessheim e no dia 1 de Junho, estará no palco da Festa da Música em Oslo “Oslo Musikkfest”.

Ary Morais actua posteriormente em Halden Kulturhus no dia 21 de Junho e volta a actuar em Oslo, no Festival da Lusofonia, que se realiza de 28 a 29 de Junho.

Para fechar a digressão de verão, o artista da ilha das dunas vai actuar pela primeira vez no “Kongsberg Jazzfestival”, no dia 3 de Julho, num festival que recebe grandes nomes da música nacional e internacional a Cidade de Kongsberg.

Ary Morais estreou-se na cena musical aos 15 anos, na ilha de Boa Vista. Em 1995, o boavistense viajou para Noruega, país onde reside e tem sido convidado a participar em diversos festivais.

O artista possui três discos no mercado "Ka bo bayembora" em 1999 e "Abraço Tradicional" em 2008 e "Sonho Cabo-verdiano", de 2014.