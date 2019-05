Começa mais um Catchupa Factory

​A quarta edição da residência artística Catchupa Factory recebe por estes dias, no Mindelo, oito fotógrafos de Cabo Verde e da diáspora, Angola e Moçambique, que misturam a experiência e o auto-didactismo, informou a organização.

Deu-se início, nesta quinta-feira, até 20 de Junho, a mais uma edição do programa de incentivo à criação artística, em formato de residência artística, dirigido a “fotógrafos e artistas emergentes” dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), organizado pela Associação Olho –de- Gente (AOJE), no Mindelo.

Mais um programa, que escolheu participantes de Cabo Verde, Angola e Moçambique, entre 42 candidaturas.

Segundo o membro da AOJE, Diogo Bento, a diversidade mostra-se “importante” para o “sucesso” da iniciativa.

“Uma das nossas maiores preocupações não é escolher as melhores candidaturas, mas sim as que funcionam bem em conjunto”, considera.

Este intercâmbio também é sublinhado pela participante angolana Indira Mateta, “muito feliz” com a possibilidade de conviver com colegas de outros países.

Odair Monteiro, que vem da diáspora cabo-verdiana em Portugal, assegura ser um “enorme prazer e ao mesmo tempo enorme desafio” participar do Catchupa Factory.

“O Catchupa Factory vai ser uma rampa de lançamento para o que poderei fazer e na forma de fazer fotografia”, sublinhou.

Michelle Loukidis, que vem da África do Sul para participar mais uma vez no programa, enaltece o facto de a iniciativa juntar fotógrafos de diversas partes do mundo e de “fortalecer” a fotografia africana.

O Catchupa Factory conta o financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, garantido para mais três edições, o que permitiu aumentar a duração da residência artística para mais uma semana, além das duas que têm sido habituais em anos anteriores.