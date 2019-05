Gala Padrinhos SOS acontece este sábado

A Cidade da Praia recebe este sábado a gala Padrinhos SOS. O evento será marcado por bons momentos musicais, dança e magia.

A gala, que acontece na Assembleia Nacional, terá actuação do grupo musical Azagua, dança com a escola de dança Nicole, grupo coral SOS e show de magia, com o mágico Ady.

Realizado pelas Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde, o evento está enquadrado nas comemorações dos 35 anos da Aldeia Infantis SOS de Cabo Verde e do Dia das Crianças, que se assinala a 1 de Junho.

O evento, que reúne anualmente a família SOS, tem como objectivo agradecer aos parceiros, amigos, padrinhos e madrinhas SOS pela contribuição que tem dado, de forma a garantir que nenhuma criança cresça sozinha.

A edição desde ano será mais que especial, pois vai comemorar os 35 anos de trabalho em prol das crianças e famílias mais vulneráveis em Cabo Verde.

Além desta actividade, o dia das crianças será assinalado em todo o país com uma programação muito rica, voltada para os mais pequenos.