Bobby Ricketts em Cabo Verde para espectáculos e aula magna

No âmbito das celebrações do dia 4 de Julho, dia da independência dos Estados Unidos, a embaixada de EUA na Cidade da Praia apresenta concertos e aula magna com o saxofonista norte-americano, Bobby Ricketts.

Bobby Ricketts está em Cabo Verde para concertos na Praia e no Mindelo, onde irá realizar aulas magnas para artistas locais no âmbito da promoção do empreendedorismo, marketing e iniciativas criativas. Esta terça-feira, Ricketts estará no Centro Cultural de Mindelo, às 18 horas para uma aula magna seguida de uma jam session. Na quinta-feira será a vez do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia acolher, à mesma hora, a aula magna e a jam session deste músico norte-americano. As actividades em ambas cidades terão entrada livre e estão convidados músicos, artistas, e outros interessados em participar. Os eventos também visam comemorar os 200 anos de relações de amizade entre Cabo Verde e os Estados Unidos, cujo marco simbólico culminará com o lançamento e colocação em circulação, pelo Banco Central de Cabo Verde, de uma moeda comemorativa alusiva à efeméride. Ainda, no âmbito destas comemorações, será realizadas uma exposição fotográfica do fotógrafo cabo-verdiano-americano, Ron Barboza.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.