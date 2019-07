​Centro Cultural Cabo Verde em Portugal inaugurado sábado

O Centro Cultural Cabo Verde em Portugal, situado na Rua de São Bento 640, em Lisboa, será inaugurado neste sábado, a partir das 19 horas, hora local (17 horas em Cabo Verde). A abertura do espaço enquadra-se na comemoração do 44º aniversário da independência da República de Cabo Verde, assinalado a 5 de Julho.

De acordo com um comunicado da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, a cerimónia começa com uma Serenata em São Bento, ao som de mornas, entre a Assembleia da República e o Largo Hintze Ribeiro (largo que ladeia do Centro Cultural), ás 19 horas.

A oferta de uma cachupa aos convidados, concerto musical com músicos nacionais como Titina, Maria Alice, Sara Tavares, Dany Silva, Nancy Vieira e com a participação especial do "Coro Sinfónico Lisboa Cantat" e Diogo Picão a realizar no Largo Hintze Ribeiro são outros pontos da programação, que se estende até ás 23 horas, hora local.

Durante a cerimónia estará patente uma exposição colectiva “Estórias de Dentro de Casa”, numa metáfora ao ritual de “contação de estórias” tradicionais ao final do dia, típico de Cabo Verde

A exposição contará com obras dos artistas plásticos; Manuel Figueira, Tchalê Figueira, Kiki Lima, Mito Elias, Bento Oliveira, Alex da Silva, António Firmino, David Levy Lima, Miguel Levy Lima, Luís Levy Lima, Oleandro Garcia e Kuny Mendes fotografia.

De Cabo Verde estão confirmadas as presenças do Primeiro-Ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.