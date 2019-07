Cidade Velha acolhe formação sobre “património e empreendedorismo cultural”

No âmbito do programa “Formar para conhecer”, a Cidade Velha acolhe hoje e amanhã, uma formação sobre “património e empreendedorismo cultural”.

A iniciativa visa reforçar a autoestima dos indivíduos e das comunidades na promoção de acções centradas no património cultural como fonte de conhecimento e enriquecimento individual e colectivo.

A formação será ministrada pela consultora de Pro-empresa, Nilda Mendes, e é dirigida aos empreendedores locais, associações comunitárias, artesãos e agentes culturais da Cidade Velha.

O programa “Formar para conhecer” que pretende abranger dois municípios (Ribeira Grande de Santiago e São Filipe- Fogo), contempla diversas actividades pedagógicas e culturais, interligando sempre a educação e a cultura como forma de multiplicar agentes difusores do conhecimento da cultura local e nacional.

Esta formação é promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural (IPC), em parceria com o projecto SOSTURMAC (Programa MAC INTERREG da União Europeia) e a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago.