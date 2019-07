Primitive 16 anos de estrada

A banda musical considerada “Embaixadora da música alternativa em Cabo Verde” vai celebrar 16 anos de carreira com um Jam Session, na Cidade da Praia. O evento acontece este sábado, 13.

Fundada em 2003, a banda é uma presença habitual nos festivais nacionais de música ao vivo, possuindo um repertório mesclado, onde a melodia do grupo rompe com todas as barreiras sociais.

Ao longo desse percurso, a banda lançou alguns singles como “Style”, “Amor ta Kema”, “Rock é Funaná” (2005), “Cabo Verde” (2014) e “Festa” (2016). No ano passado (2018) lançaram o primeiro disco intitulado “Odju Ki Ta Txekou” composto por 12 temas.

“Conseguimos actuar em quase todos os palcos nacionais de música ao vivo. Estamos com aproximadamente 250 actuações ao vivo, uma internacional, mais concretamente na Fortaleza (Brasil) e em 2013 em três programas “Grito Rock”, conta César Freitas, figura principal da banda.

A banda de rock progressivo traz fusão de ritmos cabo-verdianos e de outras sonoridades do mundo, enroupada por letras em crioulo.

Depois de muita luta conseguiram conquistar um lugar no panorama musical cabo-verdiano, mas isso ainda não é suficiente. Querem mais, pois os objectivos são muitos.

Ainda com o objectivo de promover a música alternativa no país, a produtora ligada à banda - a Artikul CJ - tem promovido o Grito Rock Praia, um evento que já vai na sétima edição e que já faz parte da agenda cultural da capital do país.

Este evento que acontece sempre durante uma semana na Cidade da Praia, reúne vários grupos da ilha de Santiago e de outros países, visa não só divulgar a música alternativa, mas também para fomentar o surgimento de mais bandas.

O Grito Rock tem crescido e tem conquistado cada vez mais público. Actualmente não existe aquele preconceito que antes havia em relação aos grupos que fazem rock, pois foi feito algum trabalho neste sentido.

Na sua página do Facebook, César Freitas agradeceu aos colegas fundadores da banda Bruce Cross e Raul Jorge Monteiro por continuarem sempre confiantes. “Aos antigos membros fundadores Bobs Sting e Adilson Jorge Andrade Correia pelas caminhadas, aos antigos músicos membros Watna Rodrigues Carvalho, Luís Montrond, Lulu, Osvaldo Fonseca, Ailton de Jesus, Veftx Beats, e aos actuais Don Ge Ribeiro e Jó Tavares, JoJo Roots, pelas articulações, nossas famílias, amigos, staff, crew, mentores, equipas técnicas e produtores, todos os fans e seguidores”.

Jam Session

O Jam Session acontece num dos espaços que promove música ao vivo, para celebrar a data. Para este evento, a banda convidou grupos locais como Kuby Jones, Crack Brain, Whispers of Doom, entre vários músicos amantes do rock.

Os Primitive também vão actuar no evento para mostrar os trabalhos que têm feito durante todos esses anos, e para agradecer aos fãs pela confiança. Estes concertos servirão para celebrar o Dia Mundial do Rock, data que é festejado anualmente em homenagem ao Live Aid. Live Aid foi um festival de rock realizado em 13 de Julho de 1985. O evento foi organizado por Bob Geldof e Midge Ure com objectivo de arrecadar fundos em prol dos famintos da Etiópia.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 919 de 10 de Julho de 2019.