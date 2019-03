Grito Rock Praia arranca hoje com o “Grito Cordas”

Já está tudo a postos para o arranque de mais uma edição do Grito Rock Praia, que acontece durante uma semana, na Cidade da Praia, com algumas actividades realizadas na Cidade Velha e no Tarrafal.

A sétima edição do Grito Rock Praia arranca hoje, 20, com um show de guitarras no Centro Cultural Português. Organizado pela ArtikulCJ, este evento vai até o dia 27. Estão programadas várias actividades como encontros, música, tertúlias, conversa aberta, intercâmbio e Jam Session.

Este ano o Festival Grito Rock Praia terá a participação de seis bandas, quatro nacionais e duas estrangeiras. O programa deste ano está associado ao Movimento Civil 350 CV.

O evento está orçado em três mil contos e destina-se a pessoas de todas as faixas etárias. Para César Freiras da Banda Primitive e um dos organizadores do evento, associar Grito Rock Praia ao Movimento Civil 350 CV é uma forma de passar a mensagem de consciencialização e mudança ambiental.

Falando agora do evento em si, o Grito Rock Praia arranca hoje, às 19:30, com um show de guitarras, com a participação dos artistas Tó Tavares, Quim Bettencourt, Zé Rui de Pina, Manel di Candinho, Kaká Barbosa, Djick Oliveira e Alícia Maria, sendo esta uma aluna da es­cola Pentagrama.

À semelhança dos anos anterio­res, o Grito Rock Praia vai este ano homenagear o músico Kaká Barbo­sa pelo seu percurso e investigação na música alternativa cabo-verdia­na misturada com a tradicional. “Vamos fazer uma homenagem a esse músico no dia do festival, dia 23”, indica César Freitas.

No sábado, às 17 horas, a Pracinha da Escola Grande recebe o Festival Internacional de Música, onde esta­rão nesse palco os grupos: WS Fami­ly, Rockdilhas, Primitive, Blackside (Cabo Verde), Lazywall (Marrocos) e Galiot Band (Espanha).

A organização faz balanço posi­tivo das edições anteriores. “O ba­lanço é positivo, já estamos na sé­tima edição e ao longo desse tempo temos associado campanhas, pro­jectos, bandas infantis, intercâm­bios e workshops. Tudo isso acaba por ser um núcleo positivo. Não é fácil mobilizar parceiros e temos estado a contar com alguns”.

Elisa Alves do Movimento Civil 350 CV diz-se satisfeita com o con­vite da organização para participar neste evento com o lema “Nha Lixo é Di Meu”, onde se pretende cha­mar atenção para a problemática do lixo.

“O nosso lixo não é tratado e muito vai parar no mar. Vamos com esse lema chamar a atenção das pessoas para a poluição marí­tima que está a acontecer em Cabo Verde e em todo o mundo, princi­palmente ligado ao plástico. Du­rante os dias do Grito Rock Praia vamos sensibilizar através de men­sagens e vídeos”, sublinha.

Ainda sobre a questão do ambiente, o Director Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Adilson Gomes, tem previsto alguns projectos para o Palácio da Cultura que passará por implementar contentores com separação de lixo, jardim vertical que aproveita água do ar condicionado e pluviais e trabalhar durante o dia só com energia solar.

Programa

20 de Março (4ªFeira): Grito Cordas

Tema: show de guitarras acústicas instrumentais, Campanha Ambiental 350 CV;

Local: Centro Cultural Português, às 19:30;

Artistas: Alícia Maria, Tó Tavares, Quim Bettencourt / Zé Rui de Pina / Manel di Candinho / Kaká Barbosa / Djick Oliveira;

Participantes: Artistas Grito Cordas, Instituto Camões CCP, Movimento 350 CV;





21 de Março (5ª Feira): Mini Grito

Tema: Festival escolas, bandas e artistas infantis, Campanha Ambiental 350 CV;

Local: Escola SOS Hermann Gmeiner, na Fazenda, às 15:00;

Artistas: Escola Pentagrama / Escola Gota D’Arte / Escola Mira Flores / Alícia Maria / Ivanilson Lima / Palhaço Paçocas e Banda;

Participantes: Artistas Mini Grito, Professores da Escola SOS, Ministério da Cultura e Movimento 350 CV;





22 de Março (6ª Feira): Grito Encontro

Tema: Encontro e boas vindas artistas Festival Grito Rock, Campanha Ambiental 350 CV;

Local: Palácio da Cultura Ildo Lobo – Plateau, às 19:30;

Participantes: Produção e Artistas Festival GRP19, MCIC, Movimento 350 CV;





23 de Março (Sábado) : Grito Rock Praia 7ª edição

Tema: Festival internacional musica, Homenagem Kaká Barbosa, Campanha ambiental 350 CV;

Local: Pracinha Escola Grande, Plateau, às 17:00;

Artístas: WS Family / Rockdilhas / Primitive / Lazywall / Blackside / Galiot Band;

Participantes: Artistas Festival GRP19, CMP, Movimento 350 CV;





24 de Março (Domingo) : Grito Aberto

Tema: Conversa aberta sobre intercâmbio cultural alternativo, visita centros históricos e monumentos, convívio, Campanha Ambiental 350CV;

Local: Centro Cultural Cidade Velha – Ribeira Grande de Santiago, às 16:30;

Participantes: Artistas GRP19, Camara Municipal da Ribeira Grande ST, Movimento 350 CV;





25 de Março (2ª Feira) : Grito Jam

Tema: Visitas, encontro e Jam Session com artistas/músicos locais, Campanha Ambiental 350CV;

Local: Tarrafal, Nos kausa spasu cultural, às 16:00;

Participantes: Artistas GRP19, Artistas locais, Movimento 350 CV;





26 de Março (3ª Feira) : Conversa Aberta GRP19

Tema: Tertúlia organizada pelo PCIL sobre os movimentos Grito Rock e produção música alternativa em CV, Campanha Ambiental 350 CV;

Local: Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19:00;

Participantes: Artistas GRP19, MCIC/PCIL, Público em geral, artistas locais, Movimento 350 CV;