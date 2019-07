Livro “Família - Fonte de Vida” apresentado em Assomada

“Família - Fonte de Vida” é título do mais novo livro de José Pereira Miranda, que será apresentado este sábado, 27, no concelho de Santa Catarina de Santiago.

Este é o terceiro livro de José Pereira Miranda, depois de “Padre Louiz Allaz – Uma Estrela na Madrugada Cabo-verdiana, 2014, e “Vitaminas Para Uma Felicidade Equilibrada”, 2017.

Com este livro, o autor pretende, com base na sua vasta experiência conjugal, paternal, de vivência familiar e de relações institucionais, sobretudo religiosas, ajudar o leitor a aprofundar os seus conhecimentos sobre a essência da pedra básica da construção social que é a família, uma estrutura cada vez mais complexa e que demanda uma especial atenção, não só por parte dos próprios membros, como das autoridades, ONGs, e sociedade no seu todo.

Assim, ao longo das páginas, o autor propõe uma reflexão atenta sobre a constituição, origem, função e os constrangimentos da fundação de um lar e da formação de uma família, além de apontar caminhos para o necessário equilíbrio no lar, factor essencial para a felicidade, terrena mas também celestial.

Ainda neste livro, o autor apresenta a família como condição essencial para uma natalidade sã e feliz e retrato da sociedade, sendo certo que “a Sociedade é o que as famílias são”, e “ninguém pode dar o que não possui”.

A apresentação da obra terá lugar pelas 11 horas, no Centro Paroquial Calvário, em "kruz di Riba", (proximidades de "Igreja Baxu”) no Concelho de Santa Catarina e a apresentação da obra estará a cargo da escritora Hermínia Curado Ferreira e de Ana Maria Hopffer Almada, Presidente da Fundação Donana.