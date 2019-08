“Leitura com Acarinhar” encerrada com várias actividades

Foi encerrada esta quarta-feira a iniciativa “Leitura com Acarinhar", evento que teve início no dia 17 de Julho e contou com a participação de crianças e jovens da Associação Acarinhar e do Centro de Intervenção Precoce e Reabilitação – Crescer Especial.

O evento foi realizado pelo Ministério da Cultura e das Industrias Criativas, através da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, em parceria com a Associação Acarinhar e o Centro de Intervenção Precoce e Reabilitação – Crescer Especial. “Foi muito interessantes esses dias com estas crianças. Aprenderam connosco e nós também aprendemos muitas coisas com eles”, cita Eduarda Santos, da Biblioteca Nacional. Segundo Eduarda Santos, durante o evento foram realizadas algumas actividades como leituras ou expressão artística. As crianças tiveram oportunidades de ouvir várias 'estórias'. Esta é a primeira vez que a Biblioteca Nacional realiza actividades com as crianças da Associação Acarinhar. “Queremos que a partir de agora estas crianças passem a visitar a Biblioteca Nacional, bem como outras associações que também trabalhem com crianças com necessidades educativas especiais, porque estamos abertos para os receber”, refere.

