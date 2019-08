Vencedora do concurso de contos sobre igualdes de género promete nova obra até 2021

A vencedora do primeiro concurso de contos sobre igualde de género, promovido pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), afirmou que pretende lançar, até 2021, uma nova obra. Jennifer Rosa, 17 anos, fez saber ainda que “Amar até doer” foi o primeiro passo de muitos que pretende dar na literatura.

Para já, Jennifer Rosa diz estar ansiosa por ver publicado o “Amar até doer?”, conto que lhe garantiu o primeiro lugar no concurso de contos sobre igualde de género.

Jennifer Rosa conta que sempre gostou de escrever e quando surgiu o concurso não pensou duas vezes em participar. A jovem autora diz que nunca escreveu algo do género, porém encontrou na realidade uma grande inspiração para o conto “Amar até doer”.

“O meu livro é uma mistura de coisas que eu já vi, que vivenciei e coisas imaginárias. Sempre gostei de escrever sobre situações do quotidiano”, diz.

“Amar até doer?” conta o drama de Tuninha, que deixou de estudar e passou a ser dona de casa ainda que sem maturidade para tal. Logo descobriu que o seu namorado encantador afinal não o era tanto assim, pois no momento que Tuninha ficou grávida começaram as agressões, morais, verbais e físicas.

Numa escrita simples e cativante, conhecemos uma linda estória de superação que prestigia a personagem principal e a luta das mulheres.

A vencedora do concurso literário explica que a escolha do título “Amar até doer” não foi por acaso e sim porque, na sua perspectiva, as “pessoas apaixonadas são cegas”.

“Por mais que sejam infelizes, continuam na relação. E muitas vezes por amarmos uma pessoa rejeitamos quem ela é de verdade. Até o dia em que abrimos os olhos e chegamos à conclusão de que aquele amor só nos proporciona dor”, esclarece.

Perguntada sobre o que sentiu ao vencer o concurso, Jennifer diz que sentiu uma “alegria que não cabia no peito”.

“No momento que eu comecei a escrever disse à minha professora que eu seria vencedora”, declara Jennifer para quem vencer o concurso do ICIEG foi apenas o primeiro passo e garante que até 2021 vai lançar um outro conto.

Brevemente...

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) anunciou que brevemente vai apresentar ao país a primeira colectânea de contos sobre a igualdade com a autoria de estudantes do liceu da ilha do Maio e São Vicente.

Em Maio de 2018, o ICIEG lançou um concurso literário contra a violência baseada no género na Escola Secundária Horace Silver, na Cidade do Porto Inglês. O concurso abrangia todos os liceus de Cabo Verde como uma iniciativa que visava examinar o engajamento e o nível de conhecimentos dos alunos sobre questões que têm a ver com a igualdade de género.

Em 1º lugar ficou o conto “Amar até doer?” escrito pela aluna Jennifer Rosa, da Escola Secundária Horace Silver, ilha do Maio. Em 2º lugar ficou Claudeth Brito, com “E agora Beatriz?”, estudante da Escola Industrial e Comercial do Mindelo (São Vicente) e Yuri Dias, em terceira posição, com o conto “A guerreira Maria”, da Escola Secundária Jorge Barbosa (São Vicente).

O Instituto Cabo-verdiano da Igualdade e Equidade de Género entregou os prémios em Novembro de 2018 aos três primeiros colocados.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 924 de 14 de Agosto de 2019.