​Câmara quer ter entre dois a três eventos por ano na Baía das Gatas

A Câmara Municipal de São Vicente está a trabalhar para ter, anualmente entre dois a três eventos culturais na Baía das Gatas. O objectivo é dinamizar ainda mais o espaço, alvo de manutenção todos os anos, e movimentar a economia, disse hoje Augusto Neves.

A ambição foi manifestada hoje pelo edil mindelense, Augusto Neves, em conferência de imprensa de balanço do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, que aconteceu nos dias 9, 10 e 11 deste mês.

“O plano da Câmara Municipal é termos, no mínimo, dois ou três festivais na Baía das Gatas, porque o festival da Baía das Gatas, ao contrário dos na cidade, movimenta muito mais a economia a nível da restauração, dos transportes, a todos os níveis. Agora com as obras de asfaltagem da estrada e de requalificação da Baía torna-se muito mais apetitoso este espaço”, diz.

Augusto Neves refere que se trata de um espaço de eventos culturais, fundamentalmente de música. É neste sentido que a autarquia está a trabalhar para realizar, ainda em Dezembro, o Festival Cesária Évora, assim como o da Juventude.

“Nós temos vindo a trabalhar nesse sentido, não só no festival de Cesária, como no festival da juventude que este ano não foi possível por causa das obras da estada. Mas nós estamos a trabalhar porque sabemos que movimenta muito essa ilha”, realça.

Quanto à edição deste ano do festival da Baía das Gatas, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente diz que esteve a altura dos sanvicentinos.