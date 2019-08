Somos Cabo Verde 2019 será a 18 de Outubro

A Artemedia Zwela apresentou esta sexta-feira os pré-nomeados da 5ª gala Somos Cabo Verde, que acontece no dia 18 de Outubro, Dia Nacional da Cultura.

Segundo a directora da Artemedia Zwela, Margarida Conde, a 5ª edição do Somos Cabo Verde vai trazer inovações, nomeadamente ao nível dos já tradicionais duetos improváveis e na própria gala, e muitas surpresas.

Esta edição tem como lema “Somos Cabo Verde em Prol da Cultura”. “Queremos dar ênfase à cultura, nesta 5ª edição. A cultura é transversal, por isso, escolhemos este lema”.

Neste sentido, disse que durante as próximas semanas vão ser lançados vídeos com mensagens de união. “Durante os meses de Setembro e Outubro, queremos sempre fazer algo nas redes sociais com os nossos parceiros para fazer com as pessoas falem do Somos Cabo Verde e principalmente que falem desta temática que é a cultura”, explicou.

Margarida Conde conta que o sonho da organização é fazer o Somos Cabo Verde na diáspora, mas primeiro pretende-se consolidar a gala no país.

“Temos a Holanda, Portugal e Estados Unidos que querem nos acolher, seria maravilhoso se tivermos a marca Somos Cabo Verde espalhada pelos diversos países. Acho que seria bom, e estamos a trabalhar para isso como forma de promover o nosso Cabo Verde”, avança.

Na apresentação do Somos Cabo Verde 2019 foram também divulgados os pré-nomeados para cada categoria. Os nomeados serão conhecidos no dia 18 de Setembro.

Lista dos pré-nomeados

Moda

Djenice Duarte

Urivaldo Lopes

Nadine Fortes

Ângela Brito

Música

Djodje

Lucibela Santos

Dino D´Santiago

Cremilda Medina

Augusto (Gugas) Veiga

Solidariedade

Associação Colmeia

Associação Jovens Santiaguenses – Santa Cruz

Associação Nós Saúde

Associação Jardim Amor à Vida

Amigos das Ilhas – São Nicolau

Desporto

Seleção Nacional Feminina de Futebol da Praia

Maria Correia “Tchumamai”

Edy Tavares

Nicholas “Nick” Barros

SC Farense Fonte Filipe

Inovação e Empreendedorismo

Badia Cosmetics

Nhabex

Gerr

Médico em Casa

Cervejaria Afreecana

Cultura

Dina Salústio

Eddieyoung Lennon

Hélder de Jesus Cardoso (HJC)

João Branco

Marlene Monteiro Freitas

Empresarial

António Apolinário - Water Solutions

Eduardo Lopes Tavares – Suinave

José Brito – Bonako

Vitalino Correia – Pão Quente

Patone Lobo – Hotel Odjo D´Agua

Homem do Ano

Albertino Graça

Gabriel Fernandes

Tommy Mello

Paulino Moniz

António Pedro Melo

Mulher do Ano

Maria Luísa Lobo

Maria Alice Fortes (Lili de Chalá)

Inês Pereira Furtado

Maria Clara Rodrigues

Televisão

Nazaré Barros

Filomena Vera Cruz

Odair Santos

Anabela Varela

Keita Violante

Rádio

Emerson Pimentel

Nuno Andrade Ferreira

Herman Alfredo

Moisés Évora

Astrides Lima

Imprensa Escrita

Daniel Almeida

Gisela Coelho

Sara Almeida

Silvino Monteiro

António Monteiro

Online

Hermínio Silves

Constança de Pina

Luís Carvalho

Ricardino Pedro

Kim Zé Brito

Diáspora Portugal

Dino D´Santiago

Marlene Monteiro Freitas

Octávio Rodrigues

Diáspora França

Arlindo Semedo

Jack Brown

Lydia Picoteiro

Diáspora Holanda Luxemburgo

José Carlos Lima Curador

Monique Évora Lopes

Mónica Semedo

Diáspora EUA

Ismael da Silva

Lucy Rose

Juju Brito