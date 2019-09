Festival de Santa Maria: Grupo Veterania levou ao palco a velha guarda da música cabo-verdiana

A primeira noite da 29ª edição do Festival de Santa Maria arrancou, como é habitual, com a actuação das crianças e jovens da Banda Municipal da ilha. Pelo palco, passaram depois grandes nomes da música tradicional.

O repertório deste ano, levado a palco pela Banda Municipal surpreendeu, oscilando entre instrumentais da música tradicional cabo-verdiana e sucessos internacionais da música pop, como os temas mais conhecidos do artista norte americano Bruno Mars, e o tema 'The Final Count Down', dos Europe, 'Thriller', do emblemático Michael Jackson, entre outros.

Depois dos mais novos, foi a vez da velha guarda, representada pelo Grupo Veterania, formado pelos artistas Milú di Funaná, Horácio Delgado, Virginia Rocha e Bitin Ribeiro. Veja as fotos dessa actuação.