Jorge Carlos Fonseca vence prémio Guerra Junqueiro

​O escritor e poeta Jorge Carlos Fonseca, actual Presidente da República, é o vencedor do Prémio Literário Guerra Junqueiro, em Portugal, a ser atribuído em 2020.

O anúncio foi feito por Jorge Carlos Fonseca na sua página na rede social Facebook, acrescentando que recebeu a notícia com “surpresa e satisfação”.

“Recebi a comunicação de que fui laureado com o Prémio Literário Guerra Junqueiro 2020, por deliberação unânime do Júri”, escreve também o Chefe de Estado.

A entrega do prémio será feita em 2020, em cerimónia organizada para o efeito, provavelmente em Cabo Verde, indica a mesma fonte.

Este Prémio é atribuído desde 2017, no âmbito do FIL – Festival Internacional de Literatura – realizado em Freixo de Espada à Cinta, terra natal do escritor Guerra Junqueiro, sendo a organização do Município e da Editorial Novembro.

Em 2017,o prémio foi conferido ao poeta Manuel Alegre; em 2018, ao poeta Nuno Júdice; em 2019, a José Jorge Letria, escritor, poeta, jornalista e músico.