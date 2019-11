Peça “Bella Figura” Yasmine Reza chega à cidade da Praia

Depois de abrir a 25ª edição do festival Mindelact esta quarta-feira, a peça “Bella Figura” de Yasmine Reza chega a cidade da Praia, no próximo sábado, 9.

A peça “Bella Figura” da dramaturga francesa Yasmine Reza conta a história de cinco personagens que, numa noite de Verão, se juntam num restaurante e expõem as suas facetas mais negras e solitárias.

Na cidade da Praia, este espectáculo acontece no âmbito da extensão do Mindelact na Praia, graças a uma parceira entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) e o Teatro Nacional de São João do Porto, Portugal.

O espectáculo será apresentado este sábado, 9, às 21h00, na Assembleia Nacional. A entrada é livre mediante levantamento de bilhete no Palácio da Cultura Ildo Lobo (Plateau) e Palácio do Governo (portaria do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas).

Além dessa peça, a cidade da Praia irá receber no dia 10, a peça “Achadiço” de Teatro Nacional de São João na Assembleia Nacional e “Sítio” de Cia. Chanca de Portugal, no Centro Cultural Português.

No dia 11, o Centro Cultural Português recebe a peça “Todos os sonhos do Mundo” de Cia.Satyrus, do Brasil. No dia 14, o Palácio da Cultura Ildo Lobo será palco do espectáculo “Naifs” de Daiane Baumgartner, do Brasil.

A peça “O Notário” de Yuran Henrique, cartoonista do Expresso das Ilhas, será apresentado no dia 17, no Centro Cultural Português. E no dia 18, será apresentado no Palácio da Cultura Ildo Lobo, a peça “Tchon di Balanta” de Welket Bungué, da Guiné-Bissau.