CPLP apoia projecto Morna: Música Rainha de nôs terra

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) junta-se ao projecto de cinco livros e CD sobre a Morna, ao qual vai atribuir apoio institucional.

O projecto, que conta com a parceria do jornal “Expresso das Ilhas”, de Cabo Verde, do jornal português “Público” e da editora “A Bela e o Monstro”, de Portugal, vai ser distribuído do durante cinco semanas.

O primeiro livro/CD está já disponível com a edição desta semana do semanário Expresso das ilhas (edição de 27 de Novembro) e na loja online do jornal Público, em Portugal.

Este projecto, destaca a CPLP, “propõe dar a conhecer o percurso da Morna, seguindo uma linha cronológica até a atualidade”, com o objectivo de contribuir para a preservação e divulgação da Morna a Património da Humanidade.

Além da CPLP, que noticiou ontem na sua página esta sua decisão, o projecto conta com o apoio institucional do Instituto do Património Cultural do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde e com o apoio institucional e financeiro da Embaixada de Portugal na cidade da Praia.

