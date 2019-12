Palácio da Cultura homenageia Ildo Lobo com concerto musical

O Palácio da Cultura vai este sábado, 7, homenagear o cantor Ildo Lobo com um concerto intitulado “Palácio da Cultura canta Ildo Lobo”.

O evento acontece em celebração ao aniversário do cantor que completaria 66 anos no mês de Novembro, se estivesse vivo.

Ronilda Ramos, Ineida Moniz, Josimar, Zuleica Carvalho e Leroy Pinto, são os artistas que vão cantar Ildo Lobo, no pátio do Palácio da Cultura. Este concerto conta com a direcção musical de Avu Rodrigues.

O concerto, segundo o director do Palácio da Cultura, Adilson Gomes abre uma série de “Tiny Concertos do Palácio da Cultura Ildo Lobo”, que no próximo ano irá levar grandes nomes da música cabo-verdiana para aquele palco.

“Ildo Lobo deixou-nos um legado imenso, ficou uma voz que maravilha e embala qualquer não amante das canções que por ele foram interpretadas, deixou-nos um estilo inconfundível de sentir os temas que ele tão musicalmente, digamos assim, interpretou sem grandes reboliços nos palcos por onde ele majestosamente pisou”, frisa.

Conforme Adilson Gomes, este evento será duplamente celebrado, em primeiro lugar, ao legado que o Ildo Lobo nos deixou e em segundo lugar ao mês da Morna, porque o mês de Dezembro, ficará na nossa memória pelos motivos que brevemente serão confirmados.

Para além desse evento, o Palácio da Cultura tem uma agenda cultural muito diversificada para este mês, com exposição “50 anos de musicalidade pictórica” do artista plástico Kiki Lima, apresentação de um espectáculo de Ballet Clássico, conversa aberta, workshop e concerto “Palácio toca Luís Morais.

Ainda nos dias 10 a 24 deste mês, vai decorrer uma exposição e venda de “Natal, Baiany Miziz Sonia”. Além disso, todos os sábados acontecem a Feira do Livro, de Poesia e da Banda Desenhada.