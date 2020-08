Palácio da Cultura com várias actividades para mês de Agosto

O Palácio da Cultura Ildo Lobo apresenta durante o mês de Agosto várias exposições de pintura e a segunda edição do concerto “Elas Cantam Cize".

A primeira exposição deste mês será inaugurada hoje, 6, na sala "Incondicional". Trata-se de uma exposição colectiva dos irmãos Lopes, Carlos e Sandro.

Segundo uma nota do Palácio da Cultura, a exposição dos dois jovens é resultado dos trabalhos desenvolvidos durante a quarentena, nos quais retratam os tempos actuais que estamos a viver.

No dia 13, será apresentada a exposição "Suspenso e Universal" do artista plástico santomense Nuno Prazeres. Trata-se de uma mostra colaborativa que também nos traz obras pintadas durante o período de quarentena. E em parceria com o bar do espaço, no dia 17, acontece a exposição de Bijuteria da Unic Bijou.

Já no dia 27, será inaugurada a exposição "Figuras di Morna na Karbon", do artista plástico Isaías Garcia, natural de São Lourenço dos Órgãos. Conforme a mesma fonte, Isaías Garcia é um jovem talento e autodidacta que vai-nos apresentar 20 figuras da nossa música.

A exposição vem no seguimento das várias actividades que estavam previstas para acontecerem depois da classificação da Morna como Património Imaterial da Humanidade, mas cuja realização não foi possível por causa da pandemia.

Ainda no dia 27, o Palácio da Cultura vai celebrar mais um aniversário de Cesária Évora, com a segunda edição do concerto "Elas Cantam Cize", no formato Live Stream, devido à pandemia da COVID-19. Cesária Évora nasceu a 27 de Agosto de 1941. Morreu a 11 de Dezembro de 2011, aos 70 anos.

Apesar do formato Live Stream, o Director-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Adilson Gomes, promete um excelente momento musical.