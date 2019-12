Decorre na cidade da Praia uma "mega exposição" de pintura do artista plástico, Tchalé Figueira intitulada “O Silêncio Musical das Cores”.

Segundo Tchalé Figueira esta exposição traz temas ecléticos. “Silêncio, cores e musicalidade. Há toda essa gama de mundos a falar com os expectadores”.

A exposição acontece no âmbito do Ciclo Talentos Consagrados do PCIL, e é realizada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção-geral das Artes e das Indústrias Criativas, em parceria com a Galeria PauTcha Arts.

“O Silêncio Musical das Cores” de Tchalé Figueira ficará patente ao público até 18 de Janeiro de 2020, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

O artista plástico é autor de vasta obra literária de contos e poesia, com livros como 'Todos os naufrágios do mundo' (1992), 'Onde os sentimentos se encontram' (1998), 'O azul e a luz' (2002), 'Solitário e Ptolomeu Rodrigues' (2007), 'Contos de Basileia' (2011), 'Cesária - A rota da Lua vagabunda' (2015), com Vasco Martins.

A cerimónia de abertura de “O Silêncio Musical das Cores” aconteceu esta quarta-feira e contou coma presença do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, da Primeira-dama, Lígia Fonseca, do ex-primeiro-ministro, José Maria Neves e outras personalidades do país.