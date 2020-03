Heleno Barbosa apresenta “Valor” na Praia

Decorre no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, a exposição de pintura “Valor” do artista plástico Heleno Barbosa Moreira. Esta exposição está enquadrada no Ciclo Talentos Consagrados do Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Formada por 17 quadros, esta exposição visa assinalar os 27 anos de carreira do artista plástico, natural da cidade da Praia. “Esta exposição é, também, para marcar o meu regresso, pois estive cinco anos sem pintar”. O título escolhido, “Valor”, é uma forma de pedir mais atenção para os nossos artistas cabo-verdianos que residem no país, explica o artista. “Muitas vezes ficamos penalizados, porque recebemos menos atenção, em relação aos os que vivem fora do país. Quando os artistas vêm de fora faz-se muita publicidade à volta deles e nós que residimos no país não temos o mesmo tipo de tratamento”. Heleno Barbosa disse que esteve três meses a preparar esta exposição. “Tenho quadros nesta exposição a homenagear a nossa Morna, que é hoje Património Cultura Imaterial da Humanidade. Também quis homenagear o cantor Jorge Neto que faleceu recentemente”. Em relação aos seus 27 anos de carreira, Barbosa ressalva a necessidade de se gostar do que se faz. “Nessa área se não tens amor naquilo que fazes não terás força para continuar. É cansativo, não és bem recompensado, mas fazes na mesma por amor”. A exposição ficará patente até 28 deste mês, na Galeria Incondicional (1º piso) do Palácio da Cultura Ildo Lobo. Depois desta exposição, o artista plástico irá apresentar os seus trabalhos em alguns hotéis da capital. Heleno Barbosa começou a pintar aos 17 anos de idade. Em 1993 fez, por correspondência e durante dois anos, o curso de Desenho e Pintura pelo Instituto Universal Brasileiro. Mas desde de muito cedo começou a pintar cenários para festivais musicais, sendo de destacar o Festival da Gamboa. Fez decorações em bares e pintura publicitária para grandes casa comerciais. Em 2003, com o quadro intitulado “Um Sorriso de Presente” foi um dos vencedores do primeiro concurso Garantia, e essa mesma obra foi oferecida ao presidente de Portugal na altura. Heleno Barbosa já fez várias exposições tanto a nível nacional como internacional, e tem criado também algumas pinturas murais. Nesta área é de destacar o mural da Igreja da Assomada, e a obra na Rua D`Arte no bairro de Terra Branca e no pátio da residência do embaixador dos Estados Unidos da América. A nível da escultura fez o busto do Cónego Jacinto na Escola Secundária da Várzea.

