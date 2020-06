Palácio da Cultura reabre com exposição de Yuran Henrique

O Palácio da Cultura Ildo Lobo reabre esta sexta-feira, 26, com a exposição de pintura intitulada “Ácido & Fluido”, do artista plástico, Yuran Henrique.

“Ácido e Fluído”, segundo o artista, é uma continuação dos trabalhos anteriores que tiveram início em 2019, em Luanda (Angola).

“A exposição espelha o conflito entre as representações culturais no mundo globalizado, e economicamente dominado pela velocidade, onde os corpos servem apenas para produzir, abdicando nosso espaço onde existimos”, explica.

Esta exposição que traz 19 quadros em papel, outros com técnicas mistase conforme o artista retrata também o processo do auto conhecimento, através de representações de tempo. “Às vezes é preciso entender o presente para decifrar o passado e vice-versa”.

“Ácido & Fluído” será inaugurada hoje, às 17h30 e, pode ser visitada até o dia 30 de Julho, na Galeria Incondicional do Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Em relação à reabertura do Palácio da Cultura, o director-geral das Artes e das Indústrias Criativas do Ministério da Cultura, Adilson Gomes, garantiu que todas as medidas de prevenção serão levadas em conta nesta retoma gradual das actividades culturais.

E avisa que a entrada do público naquele edifício será mediante medição da temperatura corporal e higienização das mãos. A utilização de máscaras é obrigatória e há limitação de quatro pessoas, por vez, no interior da sala de exposição, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre os visitantes.

Os sacos de grande porte devem ser deixados na recepção, mochilas e malas serão higienizados à entrada do espaço. De sublinhar que o Palácio da Cultura esteve encerrado durante três meses, devido à pandemia do novo coronavírus.