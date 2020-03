Palácio da Cultura Ildo Lobo disponibiliza exposição online

O Palácio da Cultura Ildo Lobo vai disponibilizar exposições para visitar online. A visita pode ser feita na sua página oficial, no Facebook.

Neste sentido, as obras de colecção de arte contemporânea do Estado de Cabo Verde bem como as exposições temporárias, ficarão disponíveis para visitas virtuais. Neste momento, está patente ao público internauta, a exposição plástica “Valor” de Heleno Barbosa, que pode ser vista até 28 deste mês. Está ainda disponível a Exposição fotográfica "Mandinga Lovers".

As exposições online são uma experiência da CaboVerde360º , que permite a visita, online, das obras expostas nas salas e corredores do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia.

Segundo uma nota enviada às redacções, estas visitas podem ainda ser acompanhadas de música: o visitante só terá de accionar, no canto superior direito, a música anexa a cada exposição virtual.

Trata-se de uma proposta da Direcção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas que conta com a colaboração, a nível da concepção, de Óscar Borges através da Imedia - Innovative Media e da CaboVerde360º.

Para ver as exposições online só tem que aceder aos link:

- Exposição Fotográfica "Mandinga Lovers" - https://bit.ly/2vLyr7v

- Exposição de obras pertencentes a CPAC - Colecção de Arte Contemporânea do Estado de Cabo Verde - https://bit.ly/2UA7bkK

- Exposição "Valor" de Heleno Barbosa no âmbito do Ciclo Talentos Consagrados - https://bit.ly/2QFJs1i