Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana, o destaque vai para a exposição de pintura “Valor” do artista plástico Heleno Barbosa, no Palácio da Cultura Ildo Lobo. Ainda este sábado não deixe de visitar a Feira do Livro de Poesia e Banda Desenhada, no mesmo local.

Sexta-feira - Lançamento do livro “Manual di Mudjer” de Princezito, na Biblioteca Nacional, às 17h30. - Jandir e Banda no espaço musical Gamboa, na Praia, às 20h30. - Ronilda no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 22h00.

Sábado - Jantar Solidário da Acrides no Quintal da Música, às 20h00. - Desfile de Moda e música ao vivo no restaurante Titanic, na Praia, às 21h00. - Espectáculo de 30 anos de carreira de Beto Dias, na FIC, na Praia, às 23h00. - Homenagem às Mulheres no espaço cultural Divin`Art, em Porto Novo, Santo Antão, às 22h00. - Gala Voz Feminina das Ilhas, no Cine Asa, na ilha do Sal. - Gud Quartet e Vamar Martins na Casa da Morna II, em São Vicente, às 22h30.

Domingo - Cindy Brito no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 13h30.

