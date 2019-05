Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Chega assim mais um fim-de-semana com muita música, lançamento de CD, Feira do livro e exposições. Assembleia Nacional recebe esta sexta e sábado, os espectáculos da 2ª edição do FestiCoral.

Sexta-feira -Apresentação do livro “Para Brava Pela Brava” de Orlando Balla, no Palácio da Presidência, às 17:00. - Exposição de pintura “Cor, Vida e Carnaval” de Sónia Lopes, na Livraria Nhô Eugénio, às 19:00. - Lançamento do CD "Voz da ADEVIC" no Pátio do Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 20:00. - Música ao vivo com Katia e Banda no restaurante Avis, às 20:00. Sábado - Comemoração do Dia de Canárias no espaço Loisirs em Tira Chapéu, às 11:30. - Concerto de Coral Bana no Centro Cultural de Mindelo, às 16:00. Sunset Pool Party com DJ Straga no ex-Expoarte, a partir de 16:00. - “Vivência no feminino” por Célia Marques no Centro Cultural Brasil- Cabo Verde, às 16:00. - Comemoração do Dia de África no espaço Osteria nº3, às 17:00. - Lembra Tempo com Bulimundo no espaço Nice Kriola, às 20:00. - Batucassamba apresenta jantar dançante no espaço Loisirs em Tira Chapéu, às 20:00. - Katya Semedo, Edson Brito, Ejay Santos e Bruno Lima no Quintal da Música, às 21:00. - Noite musical com Romeu di Lurdis e Princezito no Auditório Nacional, às 21:00. - Gutty Duarte em concerto no espaço musical Gamboa, às 21:00. - Noite de Djarfogo e Djabrava no Hotel Porto Grande, Mindelo, às 21:00. - Live Show de Hilário Silva no Poial, Assomada, às 21:00. - Dj Axel e Danny Boy no espaço Aqva, às 22:00. - Djodje na praia de Bikini Beach, no Sal, às 22:00. - Noite de Kizomba no Soft Club, às 23:00. Domingo - Giro Praia partida e chegada no Estádio da Várzea, às 9:00.

