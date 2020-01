Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana temos algumas sugestões para si.

Sexta-feira

- Fórum sobre iniciativa “Faixa e Rota”, no Ministério de Negócio Estrangeiros e Comunidades, às 15h00.

- 1ª Tertúlia Jurídica da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, na livraria Nhô Eugénio, às 17h30.

- Lançamento do livro “Bá dal na Rádio! - Memórias da Rádio Barlavento” de Carlos Filipe Gonçalves, na livraria Pedro Cardoso, às 18h00.

- Spoken Word Mindelo no Centro Cultural Português, Polo do Mindelo, às 19h00.

- Arlindo Rodrigues, Edson Brito, Ivan Medina e Ejay Santos e Bruno Lima no Quintal da Música, às 21h00.

- Zuleica Rosário e Banda no espaço musical Gamboa, às 21h00.

- Sextinha de Música e Poesia com Ilia e John Brava no Divin`Art, às 22h00.

- Nireida e Vanu no Horace Silver Lounge Bar, às 22h00.

- Trio Mindel na Casa da Morna II, a partir das 23h00.

Sábado

- Apresentação do livro “Ulisses, Governar Diferente” de António Monteiro, no Auditório do Liceu Amílcar Cabral, em Santa Catarina de Santiago, às 11h30.

- Exposição fotográfica de Zé Pereira no Centro Cultura do Mindelo, às 18h30.

- 2ª Edição de Stand Up Comedy com Henrique Alhinho, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 20h00.