Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana na nossa principal sugestão vai para a 7ª edição do Morna Fest, que acontece sexta-feira, na cidade da Praia e sábado no Mindelo. Este evento acontece na semana em que a morna foi consagrada como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Até sábado, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, decorre a exposição de pintura “50 Anos de Musicalidade Pictórica” de Kiki Lima.

Sexta-feira - Lançamento do livro “Espermas de Sol”, de António Silva Roque, no Centro Cultural Norberto Tavares, Assomada, às 16h00. - Morna Fest na Assembleia Nacional, às 21h00; - Zé Rui de Pina no Quintal da Música, às 21h00. - Katia Semedo no Nice Kriola, às 21h00. Sábado - Lançamento da compilação/ Box Mário Lúcio em 80 músicas, na Livraria Nho Eugénio, às 17h00. - Noite Branca de Assomada, às 20h00. - 7ª Edição de Morna Fest em São Vicente, às 21h00. - Nhofe e Banda no restaurante Avis, às 20h00. - Espectáculo Solidário no Mindel Hotel, às 21h00. Domingo - São de Morro no Horace Silver Lounge Bar, às 13h00.

