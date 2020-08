Exposição de pintura à Porta Fechada na Gallery Art Tutu Sousa

Decorre na Gallery Art Tutu Sousa, uma exposição de pintura colectiva dos artistas plásticos Tutu Sousa e Kiki Lima, que se juntam, à Porta Fechada, para mostrar os seus trabalhos.

Nesta exposição, Tutu Sousa apresenta uma versão pessoal do famoso quadro Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, feita ao seu estilo. “Todos os artistas têm o hábito de inspirar nos seus mestres, para fazer os seus trabalhos, e muitas vezes fazem reprodução, mas no quadro de Mona Lisa fiz uma releitura”, explica Tutu Sousa na inauguração da exposição que aconteceu esta segunda-feira, 24.

E explicou que fez a pintura com o mesmo tamanho da original, pela sensação de reler uma obra do seu mestre.

Além de releitura da Mona Lisa, Tutu Sousa apresenta nesta exposição outro quadro que é uma releitura da obra "A criação de Adão", do pintor Miguel Ângelo, também ao seu estilo.

O artista plástico cabo-verdiano faz ainda questão de mostrar outras obras com estilo muito diferente daquilo a que já habituou o público.

Tutu Sousa disse que esta exposição é inédita, pois a galeria recebe pela primeira vez obras de Kiki Lima. “Desde pequeno vejo as obras de Kiki Lima, ele é uma referência e sem querer, foi um professor de arte para mim, porque sempre que via as obras dele tentava imitá-lo, e nessa coisa de tentar imitar criei a minha forma, estilo, minha maneira de ser e estar na pintura. Kiki Lima sempre foi uma referência para mim, no mundo da arte”.

Nesta exposição, as pessoas podem desfrutar dos quadros dos dois artistas plásticos cabo-verdianos, que têm feito vários trabalhos no país e não só.

A exposição estará aberta para visitas agendadas, com todas medidas de segurança sanitária, como o uso obrigatório das máscaras, higienizarão das mãos, controle de temperatura e limitação de entradas. Esta exposição estará aberta ao público durante 15 dias, e conforme Tutu Sousa pode ser prolongada, caso seja necessário.