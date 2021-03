Exposição de pintura “DENILSON” no Palácio da Cultura Ildo Lobo

O Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe esta quinta-feira, a exposição de pintura intitulada “DENILSON” do artista plástico Severo Delgado.

Esta exposição é uma iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas e do Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Severo Delgado é natural de Santo Antão, mas reside actualmente em São Vicente, começou na pintura desde muito cedo e nunca mais parou.

A abertura acontece esta quinta-feira, 4, às 17h30, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Galeria Intelectual no 2º piso. A exposição ficará patente ao público até 4 de Abril. Ainda na quinta-feira, haverá um concerto musical com Zito Kaumy Trio.

Além desses eventos, o Palácio da Cultura Ildo Lobo tem programadas várias actividades neste mês da mulher.

Na sexta-feira, 5, acontece espectáculo musical com os “Honky Tonk” que vão apresentar: EOS: Espectáculo de pintura ao vivo com acompanhamento musical e no final um concerto musical dos “Honky Tonk Jazz Band”.

E sábado, 6, acontece uma Conversa Aberta com o Poeta Ary Reis sobre o tema “A Literatura Adiada?” O convidado desta conversa é o Director Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Adilson Lima Gomes. Ainda no mesmo dia, haverá concerto musical de três jovens talentos da nova geração da música cabo-verdiana, Hilário Silva, DIEG e Mayra Neves.

No dia 9, está agendado um espectáculo de dança mundialmente conhecida companhia "Sublime Dance Company", um projecto que acontece em parceria com a Art Institute de Nova Iorque e a Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas de Cabo Verde.

E de 15 a 27 deste mês, o Palácio da Cultura recebe Feira Criativa, no âmbito das comemorações do Dia da Mulher Cabo-verdiana. E tendo em conta a pandemia da COVID-19, a direcção geral do Palácio do Cultura Ildo Lobo garante que todas as medidas de prevenção serão respeitadas.