Exposição “Baía do Inferno ou de Santa Clara - Genius Loci” no Palácio da Cultura

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia recebe esta sexta-feira, 10, a exposição “Baía do Inferno ou de Santa Clara - Genius Loci”. Esta exposição acontece em parceria com a Universidade Jean Piaget.

Segundo uma nota enviada, esta exposição faz parte de um projecto de investigação financiado pelo Governo de Cabo Verde através do 1º concurso do Gabinete de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia do Ministério da Educação de Cabo Verde, no âmbito dos eixos estratégicos da Agência Nacional de Investigação.

A exposição “Baía do Inferno ou de Santa Clara - Genius Loci”, que quer dizer literalmente um lugar com alma, descreve a biodiversidade e os aspectos geológicos relevantes encontrados na zona da Baía de Santa Clara, bem como aspectos históricos e culturais únicos daquela zona.

Formada por 14 painéis que farão a apresentação do material fotográfico recolhido na zona da baía, acompanhado por textos produzidos pelos vários investigadores deste consórcio.

A exposição tem a coordenação de Ana Paula Aguiar da Uni-Piaget, para o qual contribuíram Wlodziemierz Szymaniak, Jorge Sousa Brito e Ricardo Marques da Uni-Piaget, Ana Veiga, Diego Alhinho e Samir Martins da ONG Lantuna, Nuno Loureiro da Universidade do Algarve e Mara Abu-Raya da Universidade de Cabo Verde.

A exposição estará patente ao público até 24 deste mês, na Galeria Intelectual, do Palácio da Cultura Ildo Lobo no Plateau.