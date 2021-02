Palácio da Cultura retoma actividades da temporada de 2021

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, um espaço de referência cultural na capital do país, está a retomar as suas actividades da temporada 2021, com a realização de vários concertos musicais e exposições.

O espaço esteve três meses fechado, devido à pandemia da COVID-19, mas com a retoma das actividades culturais tem realizado alguns eventos para alegria dos praienses e dos seus visitantes. Na semana passada recebeu concertos da cantora Sónia Lopes e "Elas Cantam Djarmai" em parceria com três jovens produtores da ilha do Maio. Decorre ainda nesse espaço cultural a exposição de pintura “Mundo di Sonhus” da artista plástica Simone Spencer. A exposição ficará aberta ao público, na Galeria Incondicional no 2º piso, até 11 de Março próximo. E esta sexta-feira será inaugurada a exposição de artesanato “Artes em Vidro” de Jacira Francês, às 10h00. Uma hora depois haverá abertura da Exposição e Venda de Rendas da artesã Dilce Angelina. Segundo o Director Geral da Cultura e das Indústrias Criativas, Adilson Gomes, essas duas jovens artesãs que perderam os seus empregos durante a pandemia da COVID-19 e decidiram apostar ainda durante a quarentena em actividades alternativas que colmataram assim o rendimento perdido. O Palácio da Cultura acolhe ainda, em parceria com o bar do espaço e a Câmara Municipal da Brava, a exposição do artesão Zé di Brava ou Zé di Didinha de nome artístico. Para este sábado, 20, está agendado um concerto da jovem artista Zuleica Carvalho intitulado “Coisas Bonitas”. Este concerto será realizado em parceira com a Escola Gota D'Arte.

