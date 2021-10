Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana será muito animado com actividades diversificadas. Na cidade de Assomada decorre de hoje até segunda-feira, a Feira di Midju, com várias actividades culturais e recreativas. Já na Câmara Municipal da Praia decorre a exposição da colecção "Jóias de Luz Entre as Mulheres” da estilista e empresária Mónica Sofia Duarte.

Sexta-feira

- Exposição de arte “Doce Lar” na Rua d`Arte, Terra Branca, cidade da Praia, às 18h30.

- Show beneficente no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Show de Fred Martins, Jaques Morelenbaum e Nancy Vieira, no Auditório Nacional, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu d`Fôgu, na restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mendes Silver no Caldera Preta, ilha do Sal, às 20h30.

- Live Concert com Beto Dias, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Kwame e Tey, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Carmen Silva e Jordan Saints, na Livraria Nhõ Djunga, em São Vicente, às 21h00.





Sábado

- Unitel Fest Show com Hilar Silva e Cindy, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 18h45.

- Zuleica Rosário, Edson Brito, Adão Brito e Jorge Pimpa, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Edson Danny, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 21h00.

- Concerto Bejamindelo com o grupo Mindelo Broad Band, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.





Domingo

- "Assonbração" com Abiotic Worms de São Vicente, no espaço Divin`Art, Santo Antão, às 20h30.