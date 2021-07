Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como exposição de pintura, show de humor e música ao vivo. No sábado, 31, celebra-se o Dia Nacional do Batuco e serão realizadas várias actividades culturais para assinalar a data.

Sexta-feira

- Exposição de pintura “Nôs Tradiçon” de Jairson Lima, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h30.

- Concerto intimista com Gerson Spencer, no Pátio “Tchon di Morgado “, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Sextinha da música com Lisandra Gomes, no Divin`Art, Santo Antão, a partir das 20h00.

- Live Music com Katia Semedo, Palinh Vieira e Niclas Amado, no Poeta Lounge, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com a Banda do Fogo “Tríu di Fôgu”, no Nice Kriola, na Praia, às 20h30.





Sábado

- Show de humor com CVTEP, no Auditório Nacional, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com a Banda Jovem, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 20h00.

- Katy Dias, Xavier Araújo, Edson Brito, Vando Pereira e Bruno Lima, no Quintal da Música, às 21h00.