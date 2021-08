Sugestões para fim-de-semana

Mais um fim-de-semana de muita música e animação. Para quem está na ilha da Boa Vista decorre a exposição de artesanato, no Centro de Artes e Cultura. Na cidade da Praia termina, hoje, a exposição e feira "Dread`s Vibe", no Palácio da Cultura Ildo Lobo. Durante este mês, a ilha do Maio recebe um workshop de teatro e dança contemporânea, no Salão Nobre Isaac Pinheiro, às 19h00.

Sexta-feira - Santa Catarina de Santiago assinala os 20 anos da morte de Orlando Pantera, com Conversa aberta e momento musical, no Centro Cultural Norberto Tavares, às 17h00. -Exposição e Feira Dread`s Vibe, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às - Live Music com SOS Mucci e Banda, no Aqva, na Praia, às 19h00. - Live Music com Cindy Brito no Poeta Lounge e Food, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Tino e Banda Maravilha, no Nice Kriola, na Praia, às 20h30. - Música ao vivo com Albertino Évora, Khaly Angel e Tidey Carvalho, no Quintal da Música, na Praia às 21h00. - Música com Gai Dias e Banda, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

Sábado - 6.ª Edição do Festival de Atum em Tarrafal de São Nicolau, das 12h00 às 23h00. - Open Mic com poesia, música, slam, testemunhu e comedia no espaço Royal, na Praia, às 19h00. - Música ao vivo com o ATA Djudja no Horace Silver Lounge Bar, às 21h00.

Domingo - Concerto inimista para assinalar o 70 aniversário de Katchás, com Yuri Silva e DPala Carvalho na Praça Katchás, em Santa Cruz, às 17h00. - Gala da 11ª edição do concurso Todo Mundo Canta, no Hotel Porto Grande, em São Vicente, às 20h00.

