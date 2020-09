Palácio da Cultura realiza 2ª edição do concerto “Elas Cantam Cize”

O Palácio da Cultura Ildo Lobo realiza este sábado, 5, o concerto “Elas Cantam Cize”. Este concerto que já vai na sua 2ª edição, visa celebrar à data de aniversário da “Diva dos pés descalços”.

Devido à pandemia da COVID-19, o concerto será em formato Livestreaming, com transmissão na página do Facebook do Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Este evento era para ter acontecido no dia 27 de Agosto, dia do aniversário da cantora, que se estivesse viva completaria 79 anos, mas por motivos de força maior não foi possível realizar o concerto. Entretanto, o concerto acontece este sábado, às 19h00, e contará com a participação de cinco vozes femininas.

Cindy Brito, Nany Vaz, Karline Moniz, Lucy Vera Soares, Terezinha Furtado, com a direcção musical dos jovens músicos: Djodje Almeida e Palinh Vieira, terão a responsabilidade de transportar o público para o universo romântico da morna e da coladeira.

Cesária Évora nasceu a 27 de Agosto de 1941. Morreu a 17 de Dezembro de 2011, aos 70 anos, no hospital Baptista de Sousa, na sua terra natal, Mindelo.